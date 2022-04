CPI ở Đức tăng lên mức cao nhất trong 40 năm qua

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê liên bang Đức, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Đức trong tháng 4/2022 đã tăng lên mức 7,4% so với cùng kỳ năm trước; đây là mức tăng cao nhất ở nước này kể từ mùa Thu năm 1981 và tăng hơn 0,1% so với tháng 3/2022. CPI tăng cao chủ yếu do tác động từ xung đột ở Ukraine khiến giá năng lượng và vật liệu thô tăng mạnh. Bên cạnh đó, giá các mặt hàng thực phẩm cũng đồng loạt tăng giá do nguồn cung bị gián đoạn cùng với hậu quả của đại dịch COVID-19.

TTXVN