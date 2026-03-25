Tài chính

Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Đức Minh
14:56 | 25/03/2026
(TBTCO) - Ngày 24/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2026 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến.
Tham dự lớp tập huấn có hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức của các ban thuộc Cục Dự trữ Nhà nước, 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực. Báo cáo viên tại lớp tập huấn là TS. Cam Anh Tuấn - Trưởng khoa, Giảng viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; ThS. Lê Thị Nguyệt Lưu - Giảng viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Hà Phương - Chánh Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, công tác văn thư, lưu trữ là một trong những hoạt động nền tảng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước.

Chánh văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Hà Phương phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngân Vương

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, công tác văn thư, lưu trữ cũng đang đứng trước những yêu cầu mới: Đẩy mạnh xử lý văn bản điện tử; Chuẩn hóa quy trình số hóa hồ sơ; Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản mới về công tác văn thư - lưu trữ như: Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15; Nghị định 113/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ; Nghị định số 31/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ; các thông tư của Bộ Nội vụ; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Tài chính,…

Thông qua buổi tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên cập nhật các quy định mới của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện trong thực tiễn công tác; trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại các đơn vị.

Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức Lớp tấp huấn về công tác văn thư, lưu trữ theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực quyến. Ảnh: Ngân Vương

Qua đó, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và khả năng áp dụng vào thực tiễn công việc tại cơ quan, đơn vị đối với công tác văn thư - lưu trữ, đồng thời góp phần hoàn thiện, chuẩn hóa tác phong làm việc, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số đối với công tác văn thư, lưu trữ tại Cục Dự trữ Nhà nước, cũng như tại 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực.

