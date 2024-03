Cục Hải quan Long An: Hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc, số thu tăng 4% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn Cục Hải quan Long An quản lý từ đầu năm 2024 đến nay có dấu hiệu khởi sắc. Đơn vị đã làm thủ tục thông quan hàng hoá cho hơn 11.370 doanh nghiệp, tăng gần 16%, kim ngạch xuất nhập khẩu cũng tăng 22%; số thu ngân sách tăng 4% so với cùng kỳ.

Trao đổi với PV TBTCVN ngày 5/3, Cục trưởng Cục Hải quan Long An Nguyễn Ngọc Huân cho biết, nhờ hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc và đơn vị chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024, nên hoạt động của đơn vị trong 2 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực.

Cán bộ Hải quan Long An tiếp nhận tờ khai, hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Cụ thể, đơn vị đã làm thủ tục thông quan cho tổng số 62.724 tờ khai (tăng hơn 14%) của 1.373 DN, tăng 15,77% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá đạt hơn 2,4 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu, tăng hơn 12,03% so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu là sản phẩm của ngành may mặc, da giày, các sản phẩm từ kim loại. Nhập khẩu tăng 6,68%, chủ yếu là nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày, kim loại...

Hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp khởi sắc, trong đó, kim ngạch chịu thuế đạt 191,47 triệu USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2023 đã giúp cho số thu ngân sách của đơn vị khả quan.

Số thu nộp ngân sách toàn đơn vị trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt là 461 tỷ đồng, đạt 11,5% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số thu tại địa bàn tỉnh Long An đạt 423,89 tỷ đồng, đạt 11,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Số thu còn lại là thu thuế xuất nhập khẩu tại địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Về phương hướng mục tiêu thực hiện trong tháng tiếp theo của đơn vị, Cục trưởng Nguyễn Ngọc Huân chia sẻ, đơn vị sẽ tập trung vào việc hướng dẫn kịp thời, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn khi thực hiện các quy định, văn bản hướng dẫn mới.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chú trọng việc tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của ngành Hải quan và địa phương. Tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở 149 doanh nghiệp thực hiện thông báo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đúng quy định.

Tiếp tục đôn đốc Công ty Cổ phần phát triển sản xuất Chấn Hưng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nộp đủ số tiền thuế ấn định theo Quyết định ấn định thuế số 622/QĐ-HQLA ngày 14/11/2023 và tiền chậm nộp thuế.