Cục Thuế Bình Định tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

(TBTCO) - Quý I/2023, Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách được 6.134 tỷ đồng, đạt 28,1% dự toán, bằng 73,7% so với cùng kỳ; trừ tiền sử dụng đất đơn vị thu được 4.636 tỷ đồng, đạt 31,5% dự toán, bằng 95,9% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, Cục Thuế Thanh Hóa đứng thứ 29 so với các tỉnh, thành phố trong cả nước về mức độ hoàn thành dự toán quý I.