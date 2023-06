Cục Thuế Hải Dương thu ngân sách 5 tháng đạt 48% dự toán

(TBTCO) - Ông Bùi Đức Thanh - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, tổng thu ngân sách tháng 5/2023 của đơn vị được 1.020,1 tỷ đồng, đạt 7% so với dự toán năm, lũy kế 5 tháng thu được 7.251 tỷ đồng, đạt 48% so với dự toán năm, bằng 92% so với cùng kỳ.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, tổng thu từ thuế, phí lệ phí (trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, lợi nhuận cổ tức được chia) tháng 5 thu được 791,284 tỷ đồng, đạt 7% so với dự toán năm, lũy kế 5 tháng được 6.476 tỷ đồng, đạt 57% so với dự toán năm, bằng 122% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 2 khoản thu hoàn thành vượt dự toán; 8 khoản thu đạt trên 44% dự toán năm; 6 khoản thu đạt dưới 29% dự toán. Cán bộ, công chức Cục Thuế Hải Dương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tháng 6 và quý II/2023, ông Thanh cho hay, Cục Thuế Hải Dương bám sát chỉ đạo của ngành, địa phương; chủ động, tích cực tham mưu cho ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp quản lý thu, chống thất thu NSNN. Đồng thời, đơn vị chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu, triển khai các giải pháp phấn đấu đến 30/6 hoàn thành 54,8% dự toán năm. Trong đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT), giúp NNT tiếp cận, nắm bắt các chính sách thuế mới, tổ chức thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp (DN) để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của DN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở NNT, tập trung nhân lực đẩy nhanh kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng tháng đạt 12% trở lên; Tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân từng đối tượng nợ, đề ra các giải pháp đôn đốc thu cho phù hợp, phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ thuế, phấn đấu tổng nợ đến hết 31/12/2023 thấp hơn 5% so với tổng thu ngân sách năm 2023... Ông Bùi Đức Thanh cho biết, cục thuế tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kê khai, kế toán thuế bằng hình thức điện tử, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế để đẩy mạnh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật.

Đức Việt