Cục Thuế Lạng Sơn thu ngân sách 4 tháng đạt gần 36% dự toán năm

(TBTCO) - Bà Nguyễn Hằng Nga - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm được 786,5 tỷ đồng, đạt 35,8% dự toán, bằng 97,9% so với cùng kỳ.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn, một số khoản thu, sắc thuế đạt cao so với dự toán cả năm như: thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 40,8%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 41%; thuế thu nhập cá nhân đạt 49,4%; thu phí, lệ phí đạt 99%; thu khác ngân sách đạt 40,3%.

Công chức Chi cục Thuế khu vực II (Cục Thuế Lạng Sơn) tập trung giải quyết thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Đức Việt.

Trong đó, thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đạt 77,2% dự toán HĐND tỉnh, bằng 252,1% so với cùng kỳ, do phía Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn diễn ra tương đối thuận lợi.

Tuy nhiên, bà Nga cho hay, vẫn có một số khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ, như thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4 tháng đạt 23,7% dự toán, bằng 57,6% cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường đạt 21,3% dự toán, bằng 59,9% cùng kỳ. Nguyên nhân số kê khai của Chi nhánh xăng dầu khai giảm so với cùng kỳ là do ảnh hưởng bởi Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15, ngày 31/12/2022 giảm 50% thuế so với cùng kỳ...