Cục Thuế Quảng Ngãi quyết liệt triển khai chống thất thu thuế

(TBTCO) - Bằng việc thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Quảng Ngãi thu ngân sách nhà nước được 8.707 tỷ đồng, đạt 57,7% dự toán năm. Cục Thuế Quảng Ngãi đang tiếp tục triển khai quyết liệt các đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh bất động sản, tài nguyên khoáng sản…, nhằm tăng thu ngân sách.

Công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục thuế. Ảnh: Tuấn Văn

11/17 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán

Ông Võ Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, tháng 6/2023, cục thuế thu ngân sách đạt 1.296 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất nộp ngân sách nhà nước đạt 464 tỷ đồng; các khoản thu còn lại đạt 831 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, cục thuế thu đạt 8.707 tỷ đồng, đạt 57,7% dự toán năm, đạt 56% dự toán tỉnh giao, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: NMLD Dung Quất nộp 4.557 tỷ đồng, đạt 70,3% dự toán năm, đạt 67,2% dự toán tỉnh giao, bằng 69,9% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản thu còn lại đạt 4.150 tỷ đồng, đạt 48,2% dự toán, đạt 47,4% dự toán tỉnh giao, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết thêm, nếu trừ tiền sử dụng đất, cục thuế thu đạt 3.545 tỷ đồng, đạt 58,1% dự toán năm, đạt 56,6% dự toán tỉnh giao, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Nếu tính cả số tiền thuế, tiền thuê đất ước gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP, cụ thể thực hiện Nghị định 12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tổng gia hạn tiền thuế là trên 1.478 tỷ đồng (trong đó, NMLD Dung Quất được gia hạn là 1.264,8 tỷ đồng; các khoản được gia hạn còn lại 213,9 tỷ đồng), thì tổng thu đạt 10.186 tỷ đồng, đạt 67,5% dự toán trung ương giao, đạt 65,5% dự toán tỉnh giao, bằng 86,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá về kết quả theo khoản thu, sắc thuế, ông Võ Hùng cho biết, so với dự toán tỉnh giao, trên địa bàn có 11/17 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán, trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương nộp 66,6%; khu vực DNNN địa phương đạt 68%; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 97,8%; thu từ hoạt động xổ số đạt 56,7%; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp đạt 52,3%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 63,9%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 78,5%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 148,2%; thu khác ngân sách đạt 75,3%...

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất mới đạt 24,2%; thu tiền cho thuê đất đạt 41,8%; thu tiền bán nhà sở hữu nhà nước đạt 24,1%; thu phí, lệ phí đạt 48%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 39,2%...

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi đánh giá, mặc dù 6 tháng đầu năm 2023, số thu trên địa bàn đạt cao hơn so với dự toán tỉnh giao, song vẫn giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Quyết liệt đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, Cục Thuế Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tổ chức triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 1/1/2023 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn, trong đó phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện đề xuất các giải pháp, kế hoạch nhằm hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất tỉnh giao.

10/17 khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ So với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 10/17 khoản thu có số nộp ngân sách tăng trưởng. Trong đó: khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp tăng 8,2%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp tăng 81%; thu từ hoạt động xổ số tăng 28,7%; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp tăng 6,7%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 6,3%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 24,1%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 12,9%; thu khác ngân sách tăng 21,9%.

Cùng với đó, cục thuế tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, kế hoạch chống thất thu NSNN trong các lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh bất động sản, tài nguyên khoáng sản… Đơn vị theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, tham mưu Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với ngành Thuế thực hiện quản lý thu thuế có hiệu quả.

Đồng thời, cơ quan thuế chủ động tham mưu cấp uỷ và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan ban, ngành triển khai thực hiện quy chế phối hợp để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, cục thuế sẽ triển khai việc áp dụng kỹ năng thanh tra, kiểm tra phù hợp với từng đối tượng thanh tra, kiểm tra, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong công tác thanh tra, kiểm tra; đôn đốc thu hồi kịp thời tiền thuế, tiền phạt qua thanh tra, kiểm tra vào NSNN; đảm bảo 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy trình.

Ngoài ra, Cục Thuế Quảng Ngãi cũng giao chỉ tiêu thu nợ thuế trong năm 2023 đến từng phòng, chi cục thuế, từng đội thuế, từng công chức hằng tháng, hằng quý; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đặt ra; chủ động rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ; tổ chức các đoàn công tác địa phương kiểm tra công tác quản lý nợ, đôn đốc xử lý nợ đọng thuế tại một số chi cục thuế có số nợ thuế lớn, tăng cao.

Ông Võ Hùng thông tin, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên làm trưởng ban, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi Bùi Khánh Toàn làm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo.

Với nhiệm vụ được giao, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi Bùi Khánh Toàn sẽ chỉ đạo việc triển khai thực hiện tốt công tác quản lý thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh và đôn đốc thu đúng, thu đầy đủ, kịp thời các nguồn thu phát sinh, thực hiện cưỡng chế thu nợ thuế đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; chủ động phối hợp kịp thời với các cơ quan, ban ngành ở địa phương trong công tác chống thất thu thuế.

Đồng thời, giao Cục Thuế Quảng Ngãi chủ động nghiên cứu các biện pháp, giải pháp tăng thu NSNN; tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết các trường hợp vượt thẩm quyền; phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, đề xuất trưởng ban để tổ chức làm việc với một số doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn hoặc đối với doanh nghiệp còn nợ thuế lớn kéo dài nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn,vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với NSNN.