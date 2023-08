Cục Thuế Thái Nguyên tiếp tục tìm ra chủ nhân 15 hóa đơn may mắn

(TBTCO) - Căn cứ biên bản xác nhận kết quả quay thưởng của Hội đồng giám sát chương trình "Hóa đơn may mắn" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Cục Thuế Thái Nguyên cho biết đã tìm ra 15 cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” kỳ quay thưởng quý II/2023.

Cơ cấu giải thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm: 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 5 giải ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và 6 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng quý II/2023 là 30 triệu đồng. Hội đồng giám sát chương trình "Hóa đơn may mắn" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức bấm nút lựa chọn người trúng giải. Ảnh: CT Kết quả trúng thưởng được Cục Thuế Thái Nguyên công khai trên Cổng thông tin điện tử của cục thuế tại địa chỉ https://thainguyen.gdt.gov.vn. Theo danh sách vừa được công khai, Công ty TNHH Sinh Sáng, mã số thuế: 4601532239, đại diện ông Dương Tuấn Sơn đã trúng thưởng giải nhất. Chi nhánh thương mại Phổ Yên - Công ty CP phát triển thương mại Thái Nguyên, mã số thuế: 8213988050, người đại diện ông Nguyễn Văn Dân; Công ty TNHH thương mại Hạnh Văn, mã số thuế: 4601543618, người đại diện là bà Đào Thị Lan Hương và Công ty TNHH Sinh Sáng, mã số thuế: 8347600375, người đại diện là ông Nguyễn Tiến Độ cùng trúng giải nhì… Dự kiến Cục Thuế Thái Nguyên sẽ tổ chức buổi trao giải vào lúc 14h00 phút ngày 17/8/2023 tại Văn phòng Cục Thuế Thái Nguyên./.

