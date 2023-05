Cục Thuế TP. Đà Nẵng thu hồi nợ thuế được hơn 1.200 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, trong 4 tháng đầu năm 2023, cục thuế đã ban hành 2.099 lượt quyết định cưỡng chế, với số tiền thuế nợ thuộc diện cưỡng chế là 6.383,21 tỷ đồng. Trong đó, việc thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, đã thu hồi 1.229,62 tỷ đồng nợ đọng thuế.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 30/4/2023, số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp của Cục Thuế TP. Đà Nẵng là 6.228,93 tỷ đồng; tăng 1.185,11 tỷ đồng (tăng 23,50%) so với thời điểm 31/12/2022.

Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trong đó, nợ khó thu là 275,36 tỷ đồng, giảm 4,4 tỷ đồng (1,57%); nợ chờ xử lý là 17,15 tỷ đồng, giảm 0,35 tỷ đồng (2%); tiền thuế nợ đang khiếu nại 1.698,34 tỷ đồng, tăng 48,48 tỷ đồng ( 2,94%) so với thời điểm 31/12/2022.

Nợ có khả năng thu là 4.238,08 tỷ đồng, tăng 1.141,38 tỷ đồng (36,86%) so với thời điểm 31/12/2022. Nguyên nhân do số thuế phát sinh phải nộp của các kỳ khai thuế và kỳ quyết toán trong năm 2022 và tiền thuế giá trị gia tăng được gia hạn theo Nghị định 34 đã hết thời gian gia hạn nhưng người nộp thuế (NNT) chưa thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước 678,42 tỷ đồng; tiền thuê đất giảm 91,04 tỷ đồng do được miễn giảm theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, tiền sử dụng đất tăng đột biến 346,87 tỷ đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 182,80 tỷ đồng…

Trong 4 tháng đầu năm 2023, cục thuế đã ban hành 2.099 lượt quyết định cưỡng chế với số tiền thuế nợ thuộc diện cưỡng chế là 6.383,21 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ qua tài khoản ngân hàng với 1.887 quyết định, với số tiền cưỡng chế 5.736,25 tỷ đồng và ngừng sử dụng hoá đơn với 212 quyết định với số tiền cưỡng chế 646,97 tỷ đồng.

Qua các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, cục thuế đã thu hồi 1.229,62 tỷ đồng nợ đọng thuế. Trong đó: thu số tiền thuế nợ năm 2022 chuyển sang năm 2023 với số tiền 630,62 tỷ đồng; thu tiền thuế nợ phát sinh trong năm 2023 là 599 tỷ đồng.