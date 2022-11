Cục Thuế TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 10 tháng vượt dự toán

(TBTCO) - Lũy kế đến hết tháng 10/2022, Cục Thuế Long An thu ngân sách nhà nước đạt 114,2% so với dự toán Trung ương giao, đạt 112,7% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 87,1% dự toán phấn đấu, bằng 130,9% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, Cục Thuế Long An là một trong những địa phương "về đích" sớm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.