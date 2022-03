Đà Lạt lọt top 3 điểm đến ngắm hoa đẹp nhất thế giới

(TBTCO) - Trong tuần qua, từ ngày 20-26/3/2022, số ca mắc mới và ca tử vong giảm mạnh so với tuần trước đó. Tổng số ca mắc mới COVID-19 trên cả nước là 923.360 ca, giảm mạnh so với tuần trước là 1.171.397 ca. Số ca tử vong cũng giảm sâu (441 ca) so với (527 ca) tuần trước đó.