Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước dịp Tết Nguyên đán 2023

(TBTCO) - Bộ Công thương có công điện khẩn yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các thương nhân đầu mối kinh danh xăng dầu thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước giai đoạn trước trong và sau Tết Nguyên đán 2023 và đến hết quý I/2023.

Nguyên nhân ban hành công điện này được Bộ Công thương cho hay là do Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn dừng tạm để khắc phục sự cố kỹ thuật do đó, sản lượng xăng dầu trong 10 ngày đầu tháng 1/2023 có thể bị giảm khoảng 20% - 25% so với kế hoạch.

Trước tình hình trên, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước Bộ Công thương yêu cầu Tập đoàn xăng dầu Việt Nam chỉ đạo 2 thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu (Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn) tăng công xuất ở mức tối đa có thể, đồng thời sử dụng nguồn hàng dự trữ và nguồn hàng khác (nếu có) để bù đắp tốt đa lượng thiếu hụt cho các khách hàng.

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trước nước dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Hải Anh

Đồng thời, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam chỉ đạo Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn khẩn trương khắc phục sự cố, ổn định hoạt động sản xuất để cung ứng xăng dầu cho khách hàng và thị trường.

Cũng tại công điện, Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đấu mối kinh doanh xăng dầu chủ động tìm kiếm nguồn cung xăng dầu, tăng cường nhập khẩu để bù đắp lượng xăng dầu thiếu hụt từ Nhà máy Lọc dầu Nghị Sơn, đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường giai đoạn trước trong và sau Tết Nguyên đán 2023 và đến hết quý I/2023. Thực hiện đúng tiến độ, tổng nguồn xăng dầu đã được Bộ Công thương phân giao năm 2023./.