Danh sách Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành mới sau sáp nhập

(TBTCO) - Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân về đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi không còn tổ chức công an cấp huyện, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai phân cấp đăng ký, cấp biển số xe cho công an các phường, xã, thị trấn.