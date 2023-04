(TBTCO) - Sáng 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Toàn quyền Australia David Hurley nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Toàn quyền David Hurley lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước Việt Nam, cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo Australia sau hơn 4 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19; cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tích cực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Australia đạt được những kết quả ấn tượng về phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, tích cực cải thiện an sinh - xã hội cho người dân, đồng thời triển khai nhiều cam kết quốc tế quan trọng, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu.

Toàn quyền Australia bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, nhắc lại những tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế, sản xuất, nâng cao đời sống người dân; đặc biệt đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8% năm 2022, cao nhất trong 10 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước là điểm sáng, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 15,7 tỷ USD, tăng gần 27% so với năm 2021, đưa Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia.

Thủ tướng đề nghị Australia tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường Australia để cân bằng cán cân thương mại song phương. Thủ tướng khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của Australia sang Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực, như năng lượng tái tạo, hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, khai khoáng, nông nghiệp, hàng không, du lịch...; đồng thời, đề nghị Australia tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực khai khoáng, nông nghiệp, hàng không, du lịch...

Liên quan hợp tác an ninh - quốc phòng, Thủ tướng đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực và tiếng Anh, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, tội phạm kinh tế, ma túy, công nghệ cao; hợp tác an ninh mạng…

Toàn quyền David Hurley đánh giá cao các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; nhấn mạnh hai nước là hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và Australia đang trong quá trình mở rộng và đa dạng hóa các đối tác thương mại, trong đó các nước trong khu vực là ưu tiên.

Toàn quyền cho rằng, hai bên cũng cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác, như giáo dục, du lịch, nông nghiệp, giao lưu nhân dân…; nhấn mạnh lợi thế của việc các hãng hàng không hai nước đã nối lại các chuyến bay trực tiếp với tần xuất 17 chuyến/tuần đối với thúc đẩy và phát triển du lịch; nhất trí trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch, đặc biệt với một số sản phẩm du lịch là thế mạnh của Australia, như du lịch cộng đồng, du lịch xanh, du lịch học tập, du lịch sức khỏe.

Toàn quyền đánh giá cao việc hai bên vừa thành lập Trung tâm Việt Nam-Australia tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cũng như việc Việt Nam tạo thuận lợi cho Đại học RMIT mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng…, Toàn quyền khẳng định, Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050; phối hợp với Việt Nam và Lào tổ chức Diễn đàn Đối thoại cấp cao ASEAN -Australia về biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Toàn quyền David Hurley đánh giá cao việc hai nước đã phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Toàn quyền David Hurley đánh giá cao việc hai nước đã phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp quốc, APEC, ASEAN; vui mừng về các bước phát triển trong quan hệ Australia - ASEAN với việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện (10/2021) cũng như kế hoạch tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia trong năm 2024.

Toàn quyền David Hurley khẳng định, Australia ủng hộ quan điểm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; nhất trí các bên cần nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; nghiêm túc thực hiện DOC và xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Toàn quyền Australia bày tỏ mong muốn sớm gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân dịp thăm chính thức Australia. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời Thủ tướng Australia sớm thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thuận tiện trong năm 2023.