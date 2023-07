Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH:

Tuần qua ( 17/7 - 21/7/2023 ), chỉ số VN-Index có thêm một tuần tăng điểm khá tích cực, đặc biệt là phiên cuối tuần. Đóng cửa phiên cuối tuần, VN-Index đạt 1.185,9 điểm, tăng +17,5 điểm (+1,5%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE giảm nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao, đạt 89.678 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 17.936 tỷ đồng/phiên, giảm nhẹ -2,1% so với tuần trước.

Tuần qua (17/7 - 21/7/2023), chỉ số HNX-Index duy trì một tuần tăng điểm khá tốt, đóng cửa phiên cuối tuần tại 234,98 điểm, tăng +4,79 điểm (+2,1%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HNX tăng khá so với tuần trước, đạt 9.867 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 1.973 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 8,3% so với tuần trước.

Tuần qua (17/7 - 21/7/2023), chỉ số UPCoM-Index có thêm một tuần tăng điểm khá mạnh, đóng cửa phiên cuối tuần tại 88,15 điểm, tăng +1,86 điểm (+1,2%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn UPCoM tăng mạnh so với tuần trước, đạt 4.757 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt gần 951 tỷ đồng/phiên, giảm mạnh so với tuần tăng đột biến kế trước.

Tuần qua (17/7 - 21/7/2023), khối ngoại có diễn biến tích cực hơn khi quay lại mua ròng. Theo đó, khối ngoại đã mua ròng gần +1.307 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó khối này bán ròng -1.021 tỷ đồng. Với việc mua ròng tuần này, giá trị lũy kế bán ròng tính từ đầu năm của khối ngoại đã dương trở lại với 287 tỷ đồng.

Nguồn: SSI Research