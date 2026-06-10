Điều hành kinh tế bám sát thực tiễn địa phương và doanh nghiệp

Sáng 10/6, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 5; kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 6/2026.

5 vấn đề vĩ mô cần lưu tâm

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, khối lượng công việc được Bộ Tài chính giải quyết trong 5 tháng đầu năm rất lớn. Lãnh đạo Bộ đã xử lý trên 3.600 phiếu trình và ban hành 10.300 văn bản. Về công tác thể chế, Bộ đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền tới 104 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 2 luật, 44 nghị định, 3 quyết định của Thủ tướng và 55 thông tư. Các đề án trình Chính phủ đạt tỷ lệ hoàn thành lên tới 89%, tiến độ ban hành thông tư đạt 92%. Đối với việc rà soát 17.004 văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã hoàn thành 4/6 nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt. Tổng số thủ tục, điều kiện kinh doanh Bộ Tài chính đã cắt giảm theo yêu cầu tại Nghị quyết số 66/NQ-CP và Kết luận số 18-KL/TW từ ngày 26/3/2025 đến nay là 797/962 (82,84%) thủ tục hành chính.

Trong đó, cắt giảm 237 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 560 thủ tục hành chính. Tổng thời gian đã cắt giảm là 6.622/12.288 ngày, đạt tỷ lệ 53,88%; chi phí đã cắt giảm là 39.407,1/75.430 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,24%. Số điều kiện kinh doanh cắt giảm được là 139/363, tương đương 38,29%, đạt tỷ lệ theo yêu cầu.

Tại cuộc họp, các đại diện Cục, Vụ thuộc Bộ đã tập trung trình bày về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là các vấn đề như tiến độ giải ngân đầu tư công, xây dựng thể chế, áp lực lạm phát, điều hành giá và huy động vốn ngân sách. Các Thứ trưởng dự họp đã phát biểu chỉ đạo và đưa ra các định hướng tháo gỡ những vướng mắc trong công tác của các đơn vị.

Kết luận Hội nghị giao ban, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bày tỏ sự thống nhất cao với các ý kiến tại cuộc họp và đánh giá báo cáo của Văn phòng đã làm tốt việc chỉ rõ những điểm đạt được, những khâu chậm trễ cùng giải pháp cụ thể. Đồng thời, Bộ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo những vấn đề trọng tâm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn vĩ mô, siết chặt kỷ cương ngành và định hướng các nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Nhấn mạnh vai trò “kinh tế trưởng” của Bộ Tài chính, Bộ trưởng chỉ rõ 5 vấn đề vĩ mô trong 5 tháng đầu năm cần đặc biệt lưu tâm. Thứ nhất là tình trạng nhập siêu kéo dài sang tháng thứ 7. Thứ hai là những khó khăn về thanh khoản trên thị trường. Thứ ba là sức khỏe của khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa bền vững khi số lượng rút lui, dừng hoạt động còn lớn. Thứ tư là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang rất chậm.

Thứ năm, Bộ trưởng đặc biệt cảnh báo áp lực lạm phát do tác động từ giá nguyên - nhiên liệu đầu vào. Bộ trưởng lưu ý, lạm phát không chỉ đến từ đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu, mà còn kéo theo hàng loạt sản phẩm liên quan như phân bón, hóa dầu, hay giá các sản phẩm công nghệ.

Phân bổ vốn theo tiêu chí đánh giá hiệu quả

Chuẩn bị cho công tác sơ kết 6 tháng của Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu phải xây dựng đề cương báo cáo rất chi tiết đến từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp lớn. Báo cáo phải làm rõ thực tế thực hiện so với kịch bản, xác định chính xác những vướng mắc để tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ trực tiếp. Về phía chính sách tài khóa, ngành đã chủ động đề xuất giãn, hoãn các loại thuế và đang tính toán phương án khấu trừ cho hộ kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đối với đầu tư công, Bộ trưởng yêu cầu, trong bối cảnh nguồn lực có hạn, việc phân bổ phải dựa trên tiêu chí đánh giá hiệu quả rõ ràng, đầu tư đúng thời điểm, đúng chỗ để tạo sự lan tỏa và động lực tăng trưởng mới. “Bây giờ chúng ta cắt ở đâu, bố trí ở đâu cho hiệu quả thì cần tiêu chí rất rõ ràng. Phải nắm được thế mạnh, thế yếu của từng địa phương” - Bộ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ phải nắm rõ địa phương có thế mạnh, thế yếu gì, tình hình triển khai dự án, cũng như luồng vốn đầu tư công, vốn tư nhân và vốn FDI trên địa bàn ra sao, chứ không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ phân bổ vốn trung ương.

Đi đôi với các nhiệm vụ về tăng trưởng, Bộ trưởng nhấn mạnh việc phải chủ động tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, Bộ trưởng giao Cục Thuế thực hiện ngay việc luân chuyển những cán bộ cố tình gây khó khăn, phiền hà; bố trí cán bộ có năng lực để tháo gỡ khó khăn vào các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, thiết lập diễn đàn nội bộ để trao đổi, hướng dẫn thống nhất các chính sách khi thực hiện.

Đối với chiến lược huy động vốn, Bộ trưởng yêu cầu lên kịch bản huy động cụ thể và không chủ quan với việc vay vốn quốc tế. Giải pháp tối ưu, theo Bộ trưởng, là tận dụng nguồn lực sẵn có.

Về công tác tổ chức cán bộ, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục rà soát các chức năng, nhiệm vụ của ngành, quán triệt nguyên tắc rà soát, sắp xếp bộ máy là “một việc chỉ một người làm, ai làm tốt nhất thì giao người đấy”. Mục tiêu cao nhất không chỉ là tinh gọn mà là hiệu năng, hiệu lực, đảm bảo bộ máy vận hành trơn tru, tránh xáo trộn theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.