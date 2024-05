Đoàn công tác Bộ Tài chính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu lắng nghe thuyết minh, giới thiệu ý nghĩa của Đền Chung Sơn và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước. Đoàn đại biểu cơ quan Bộ Tài chính ghi hình lưu niệm tại Đền Chung Sơn. Đoàn đại biểu cơ quan Bộ Tài chính lắng nghe thuyết minh về thời thơ ấu và kỷ niệm những lần về thăm quê hương, Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngôi nhà thân thương gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Nhóm ảnh: Hải Anh