Doanh nghiệp “gồng mình” giữ giá, đồng hành cùng nông dân vượt sóng chi phí

Nỗ lực kiểm soát giá đầu vào để đồng hành cùng khách hàng

Giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam đang chịu áp lực lớn khi xung đột Trung Đông khiến giá nguyên liệu nhập khẩu tăng mạnh, phổ biến 10 - 15%, thậm chí có loại tăng tới 20%. Cùng với đó, chi phí nhiên liệu trong nước leo thang càng làm gánh nặng chi phí đè lên doanh nghiệp. Tuy nhiên, nghịch lý là giá sản phẩm chăn nuôi lại có xu hướng giảm: giá lợn hơi, gà thịt đều đi xuống so với tháng trước, khiến người chăn nuôi đứng trước nguy cơ sụt giảm lợi nhuận.

Trong bối cảnh khó khăn kép, nhiều doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi đã chủ động chia sẻ thay vì chuyển toàn bộ áp lực sang khách hàng. Dù buộc phải điều chỉnh giá, mức tăng hiện chỉ khoảng 3 - 5%, tương đương 200 - 300 đồng/kg - thấp hơn đáng kể so với mức tăng của nguyên liệu đầu vào. Đại diện C.P. Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đang nỗ lực kìm giữ giá và nếu phải điều chỉnh cũng sẽ tăng ở mức thấp nhất, chậm nhất có thể.

Trong khi đó, Japfa Comfeed Việt Nam (là một trong những doanh nghiệp hoàn thiện quy trình khép kín trong chuỗi giá trị thức ăn chăn nuôi - trang trại -thực phẩm) lựa chọn giải pháp đồng hành toàn diện hơn với người chăn nuôi. Ngoài việc điều chỉnh giá hợp lý để duy trì chất lượng và nguồn cung, doanh nghiệp còn đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp con giống, cải thiện dinh dưỡng và tối ưu hệ số chuyển đổi thức ăn. Các chương trình đào tạo, tư vấn kỹ thuật cũng được triển khai nhằm giúp người chăn nuôi giảm chi phí tổng thể và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Không chỉ ngành thức ăn chăn nuôi, lĩnh vực lúa gạo cũng đang thể hiện nỗ lực tương tự. Trước tác động kép từ chi phí logistics tăng và cạnh tranh quốc tế, các doanh nghiệp vẫn duy trì thu mua để ổn định đầu ra cho nông dân. Theo ông Trương Văn Chính - Giám đốc Công ty Chơn Chính, vụ đông xuân 2025 - 2026, doanh nghiệp đang thu mua khoảng 200.000 tấn lúa, tập trung vào phân khúc gạo chất lượng cao để giữ thị trường ổn định. Một phần sản lượng được xuất khẩu qua đối tác châu Phi, trung chuyển tại Dubai.

Tương tự, ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cho biết, doanh nghiệp đang liên kết thu mua khoảng 9.000 ha lúa, tương đương 81.000 tấn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ mô hình liên kết, giá lúa được giữ ở mức ổn định khoảng 6.000 đồng/kg, có thể lên 6.100-6.200 đồng/kg nếu đạt tiêu chuẩn, giúp nông dân yên tâm sản xuất.

Ở khâu phân phối, các doanh nghiệp bán lẻ cũng đang nỗ lực “ghìm giá”. Theo bà Trần Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, chi phí đầu vào từ nhà cung cấp đã tăng 10 - 15%, chi phí vận chuyển tăng khoảng 20%, khiến tổng chi phí vận hành tăng hơn 15%. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn cố gắng giữ ổn định giá trong khoảng 3 tuần thông qua đàm phán với nhà cung cấp và tối ưu logistics, chưa điều chỉnh giá bán lẻ trong ngắn hạn.

Kêu gọi chung tay vượt khó với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”

Trước biến động toàn cầu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng, kêu gọi tinh thần chủ động, linh hoạt và đồng hành để bảo vệ người sản xuất và duy trì đà tăng trưởng.

Theo Bộ này, năm 2026 sẽ tiếp tục nhiều thách thức khi xung đột Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất và sức cạnh tranh. Trước tình hình đó, ngành đặt mục tiêu ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung vật tư, kiểm soát chi phí và duy trì chuỗi cung ứng, đồng thời hướng tới tăng cường tự chủ và phát triển bền vững.

Bộ trưởng đề nghị doanh nghiệp thích ứng linh hoạt và chia sẻ khó khăn với nông dân theo tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Đặc biệt, các doanh nghiệp cung ứng vật tư và logistics được kêu gọi giữ ổn định, thậm chí giảm giá để giảm áp lực chi phí. Đồng thời, doanh nghiệp cần duy trì thu mua, tăng dự trữ và đẩy mạnh chế biến sâu nhằm hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”.

Song song đó, ngành khuyến khích phát triển liên kết chuỗi, mở rộng hợp tác với hợp tác xã, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tận dụng các hiệp định thương mại tự do; chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải tiếp tục là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị nông sản.

Bộ trưởng nhấn mạnh, dù thách thức lớn, ngành nông nghiệp hoàn toàn có thể vượt qua nếu có sự chung sức của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, qua đó tiếp tục giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế và đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026./.