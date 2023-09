Du lịch TP. Hồ Chí Minh đạt doanh thu 2.890 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ lễ

(TBTCO) - Ngày 4/9, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã có khoảng 960.000 lượt khách đến vui chơi, tham quan tại các khu du lịch trên địa bàn thành phố, với tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch trên địa bàn đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Chương trình tham quan trụ sở UBND - HĐND TP. Hồ Chí Minh đón lượng khách tăng cao trong 2 ngày mở cửa miễn phí. Ảnh: T.L

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sôi nổi như: triển lãm ảnh kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh 2/9; hoạt động biểu diễn thể dục thể thao lân sư rồng, trống hội, đồng diễn các bộ môn võ thuật Vovinam, Wushu, võ cổ truyền và Teawondo; chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa nghệ thuật; hoạt động thả khinh khí cầu, đêm hoa đăng khinh khí cầu; giải chạy bán marathon thành phố Thủ Đức năm 2023… cùng với các chương trình kích cầu du lịch, kích cầu mua sắm Shopping season, TP. Hồ Chí Minh đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, khách du lịch trong và ngoài nước.

Nhờ có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch nói trên, lượng khách tham quan trong 4 ngày nghỉ lễ tại các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí ước khoảng 960.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch nội địa đến TP Hồ Chí Minh ước khoảng 420.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022 và khách quốc tế đến thành phố ước khoảng 37.600 lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Các cơ sở lưu trú cũng ghi nhận lượng khách tăng 24,6% so với cùng kỳ, đạt khoảng 162.000 lượt. Công suất phòng cũng tăng nhẹ ở mức 6,7% và đạt khoảng 80%. Doanh thu các hoạt động lữ hành đạt khoảng 2.890 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Đại diện Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, để tiếp tục các hoạt động thu hút khách du lịch đến với thành phố, ngành du lịch đang tập trung chuẩn bị cho công tác tổ chức và đón các đoàn khách quốc tế từ nhiều quốc gia đến thành phố trong dịp Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh ITE-HCMC năm 2023./.