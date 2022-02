Đường sắt còn hàng nghìn vé tàu sau Tết chiều Bắc vào Nam

(TBTCO) - Theo Tổng cục quản lý thị trường (QLTT), từ ngày 28/1/2022 đến nay, tại một số địa phương như Đồng Nai, An Giang, Hậu Giang lực lượng QLTT đã phát hiện một số đơn vị kinh doanh đóng cửa, tạm ngưng hoạt động do nguồn cung không cung cấp kịp thời; tạm ngưng để sửa chữa hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy và một số lý do khác.