ECB: Lạm phát tại Eurozone dù cao nhưng vẫn chưa đạt đỉnh

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải của thành phố trong tháng 11 ước tính đạt 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 11 tháng năm 2022, doanh thu ước đạt 66,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.