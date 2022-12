EU đánh thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu

(TBTCO) - Theo khảo sát mới đây do Công ty PwC công bố, Việt Nam là một trong 2 nền kinh tế (cùng với New Zealand) vượt qua mục tiêu giảm phát thải khí carbon dựa trên mục tiêu đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC). Tuy nhiên, Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm các quốc gia phụ thuộc vào than đá.