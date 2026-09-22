F88 đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, đồng thời thực hiện các thủ tục để dự kiến chuyển từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE trong quý IV/2026. Bước đi này nằm trong chiến lược mở rộng khả năng tiếp cận vốn, phục vụ kế hoạch phát triển mạng lưới và đa dạng hóa dịch vụ tài chính của doanh nghiệp.

F88 bước tiến mới trên hành trình trở thành nền tảng tài chính toàn diện

Những chuyển động trên thị trường vốn diễn ra cùng thời điểm F88 mở rộng quy mô và gặt hái những thành tích vượt trội trong kinh doanh. Tính đến tháng 8/2026, F88 có hơn 980 phòng giao dịch trên cả nước, dự kiến chạm mốc 1.000 phòng giao dịch trong tháng 9 và 1.050 phòng giao dịch vào cuối năm. Sau khi đạt gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 8 tháng, F88 đang hướng tới mức 1.500 tỷ đồng cho cả năm, cao hơn kế hoạch đầu năm.

Tích lũy năng lực cùng dòng vốn tổ chức

Triển vọng kinh doanh của F88 xuất phát từ nhu cầu tài chính của nhóm khách hàng chưa được hệ thống ngân hàng phục vụ đầy đủ, trong đó có người lao động bình dân và hộ kinh doanh nhỏ. Những khoản vay giá trị nhỏ, nguồn thu nhập khó chứng minh và nhu cầu được hỗ trợ trực tiếp đòi hỏi một mô hình phục vụ phù hợp. Doanh nghiệp phải giải quyết đồng thời bài toán tiếp cận khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ, định giá tài sản bảo đảm và kiểm soát chi phí trên từng khoản vay.

Để phục vụ thị trường này ở quy mô lớn mà vẫn đảm bảo được hiệu quả kinh doanh, mạng lưới phân phối phải đi cùng năng lực quản trị. Điểm giao dịch giúp tiếp xúc, tư vấn và thực hiện các công việc cần hiện diện trực tiếp; kênh số hỗ trợ kết nối và duy trì giao dịch; dữ liệu giúp chuẩn hóa quyết định tín dụng.

Quy mô hiện tại cho thấy khoảng cách lớn so với thời điểm F88 bắt đầu tiếp nhận vốn quỹ ngoại. Khi Mekong Capital đầu tư vào doanh nghiệp, F88 mới có 11 phòng giao dịch, nhưng từ giai đoạn đầu, đội ngũ sáng lập đã sớm chú trọng công nghệ, vận hành và quản trị rủi ro - những năng lực cần thiết để phát triển mô hình thành chuỗi.

Trong vòng huy động 50 triệu USD được công bố tháng 3/2023, hai nhà đầu tư chính là Quỹ Việt Nam - Oman và Mekong Enterprise Fund IV. Các nguồn vốn huy động được F88 sử dụng cho phát triển công nghệ, dữ liệu và khoa học dữ liệu; xây dựng thương hiệu, gia tăng khách hàng; phát triển đội ngũ và thu hút nhân tài.

Trong quá trình ấy, ban lãnh đạo và đội ngũ F88 giữ vai trò lựa chọn, tổ chức và thực hiện chiến lược. Vốn cùng kinh nghiệm quản trị của các nhà đầu tư chuyên nghiệp bổ sung nguồn lực để doanh nghiệp phát triển. Mối quan hệ hai chiều này có ý nghĩa với ngành quản lý quỹ - đại diện cho dòng vốn tổ chức: năng lực và triển vọng của doanh nghiệp tạo cơ sở thu hút vốn; kết quả sử dụng vốn quyết định khả năng tiếp tục nhận được sự đồng hành.

Những năng lực đã tích lũy có thể được quan sát trong hoạt động kinh doanh hiện tại. Báo cáo của Công ty Chứng khoán SHS mô tả việc F88 ứng dụng dữ liệu vào định giá tài sản và chấm điểm tín dụng, kết hợp giá trị tài sản bảo đảm với năng lực tài chính của khách hàng để xác định hạn mức vay. Với một mạng lưới phân tán, những công cụ này hỗ trợ chuẩn hóa quyết định và giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm riêng của từng điểm giao dịch.

Quầy giao dịch tại F88

Sự kết hợp giữa các kênh phân phối (mạng lưới trực tiếp và quan hệ hợp tác) cũng thể hiện rõ hơn trong kết quả quý II/2026. F88 ghi nhận khoảng 89.200 khách hàng vay mới trong quý, trong đó khoảng 23.500 khách hàng đến từ kênh đối tác. Doanh số giải ngân đạt khoảng 6.047 tỷ đồng, tăng 56,6% so với cùng kỳ.

Về hiệu quả mạng lưới, F88 cho biết, 99% phòng giao dịch hoạt động trên 12 tháng đã có lãi; nhiều điểm mở mới bắt đầu có lãi sau khoảng 9 tháng. Đây là thông tin đáng chú ý khi doanh nghiệp tiếp tục tăng độ phủ.

Báo cáo tài chính bán niên soát xét bởi KPMG cho thấy, F88 tiếp tục ghi nhận các con số vượt trội với tổng doanh thu 2.758 tỷ đồng, tăng 58%, lợi nhuận trước thuế tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 686 tỷ đồng, tương đương 61% kế hoạch năm.

Mở rộng dịch vụ, củng cố nguồn vốn tăng trưởng

Ở hướng phát triển dịch vụ, doanh thu phân phối bảo hiểm 6 tháng năm 2026 đạt 371 tỷ đồng, tăng 85,8%. Riêng quý II, bảo hiểm độc lập với khoản vay đóng góp khoảng 20,3 tỷ đồng trong tổng doanh thu bảo hiểm 202 tỷ đồng. Quy mô này chưa lớn, nhưng cho thấy một hướng phát triển thêm quan hệ khách hàng ngoài nhu cầu vay vốn.

Ngày 18/8/2026, NNX (thành viên của F88) mở trung tâm bảo hiểm tại TP. Hồ Chí Minh sau trung tâm đầu tiên ở Hà Nội. Điểm dịch vụ mới đặt tại khu vực Chợ Lớn, tập trung tư vấn sản phẩm và hỗ trợ thủ tục bồi thường cho khách hàng, trong đó có người lao động và hộ kinh doanh cá thể. Bước phát triển này bổ sung chức năng bảo vệ tài chính bên cạnh đáp ứng nhu cầu vốn.

Về mô hình kinh doanh, hoạt động phân phối bảo hiểm tạo nguồn thu dịch vụ với nhu cầu tài trợ khác hoạt động cho vay. Khả năng phát triển nhóm khách hàng mua bảo hiểm độc lập, duy trì chất lượng tư vấn và hỗ trợ sau bán hàng sẽ quyết định mức đóng góp của mảng này vào chiến lược tài chính toàn diện.

Trong định hướng đến năm 2030, F88 đặt mục tiêu phục vụ lũy kế 5 triệu khách hàng và phát triển mạng lưới khoảng 1.500 - 2.000 điểm. Quy mô mạng lưới cụ thể sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường và tốc độ chuyển dịch của khách hàng sang kênh số. Điều đó đặt khả năng phối hợp giữa tiếp cận trực tiếp và giao dịch số vào trọng tâm của giai đoạn phát triển tiếp theo.

Để thực hiện chiến lược này, cấu trúc nguồn vốn có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh vốn cổ phần, F88 sử dụng trái phiếu và các khoản vay để tài trợ hoạt động, đồng thời đặt doanh nghiệp trước những yêu cầu khác nhau về tăng trưởng, khả năng sinh lời và thực hiện nghĩa vụ nợ.

Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vừa hoàn tất ghi nhận hơn 11 triệu cổ phiếu được đặt mua, số tiền huy động đạt gần 782 tỷ đồng. Theo phương án sử dụng vốn, nguồn tiền được dành để tăng vốn cho Công ty cổ phần Kinh doanh F88, đơn vị trực tiếp triển khai hoạt động cốt lõi của hệ thống.

Đối với dòng vốn tổ chức, F88 đặt ra một câu chuyện nghiên cứu gồm cả hoạt động cho vay hiện hữu và khả năng phát triển thêm các dịch vụ tài chính trên nền phân phối đã hình thành. Chất lượng tăng trưởng tín dụng, mức đóng góp của nguồn thu dịch vụ và hiệu quả sử dụng vốn là những thước đo để đánh giá triển vọng ấy. Đây cũng là cơ sở kiểm chứng doanh nghiệp đã chuyển nguồn lực từ các nhà đầu tư thành năng lực kinh doanh như thế nào.

Kế hoạch niêm yết trên HOSE tiếp nối hành trình đó, gắn với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn của F88. Trong chiến lược trở thành nền tảng tài chính toàn diện cho khách hàng bình dân, sự đồng hành của vốn tổ chức bổ sung nguồn lực để doanh nghiệp phát triển; năng lực phục vụ khách hàng, quản trị rủi ro và sử dụng vốn hiệu quả tạo cơ sở để duy trì sự đồng hành ấy