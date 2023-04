(TBTCO) - Từ ngày 20/4/2023, khách hàng tham gia combo bảo hiểm sức khỏe của Bảo hiểm Bảo Việt sẽ nhận ngay ưu đãi giảm phí đến 18% với chương trình “Ưu đãi kép, gấp đôi bảo vệ”.

Gấp đôi bảo vệ và nhận ưu đãi kép từ Bảo hiểm Bảo Việt. Ảnh: T.L

Việc chủ động chăm sóc sức khỏe và sức khoẻ tài chính là xu hướng cuộc sống văn minh hiện nay, được ví như một “vòng tay vững chãi” bảo vệ toàn diện và mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho mỗi người. Hưởng ứng chủ đề sức khỏe thế giới, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi bảo hiểm sức khoẻ “Ưu đãi kép, Gấp đôi bảo vệ” duy nhất trong thời gian từ ngày 20/4 - 20/6/2023 dành cho khách hàng cá nhân và hộ gia đình tham gia mới hoặc đã tham gia trước đó nhưng gián đoạn trên một năm.

Theo đó, khách hàng tham gia mới một trong 5 sản phẩm: Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare, Bảo Việt K-Care, Bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo (CI37) được giảm trực tiếp 8% phí bảo hiểm. Khách tham gia mới combo từ hai sản phẩm trở lên được giảm trực tiếp 18% phí bảo hiểm/sản phẩm trên tổng số phí cần thanh toán: Combo Bảo vệ ưu việt: bao gồm K-Care và sản phẩm tùy chọn (Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare, CI37); Combo Bảo vệ toàn diện: bao gồm CI37 và sản phẩm tùy chọn (Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare, K-Care).

Chương trình “Ưu đãi kép, gấp đôi bảo vệ” mang tới những lợi ích nổi trội, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho khách hàng và gia đình với chi phí tham gia ưu đãi, chương trình đa dạng để khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với tài chính mà vẫn đảm bảo nhận được các quyền lợi đầy đủ cho cả năm bình an: bảo vệ toàn diện nhiều rủi ro khác nhau: ốm bệnh, thai sản, tai nạn, tử vong và bảo hiểm cho cả bệnh ung thư; linh hoạt lựa chọn các mức quyền lợi bảo hiểm với các mức phí khác nhau phù hợp với nhu cầu từng khách hàng; mạng lưới bảo lãnh viện phí lớn nhất tại hơn 200 bệnh viện hàng đầu trong nước và và các bệnh viện hiện đại trên toàn cầu…/.