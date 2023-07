Giá gạo trong nước tăng cao, Ấn Độ dự kiến cấm xuất khẩu

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước hết sức khó khăn, thị trường năng lượng giảm sâu so với cùng kỳ và xu hướng tháng sau giảm so với các tháng trước, nhưng nhờ quyết liệt, hiệu quả trong quản trị, điều hành, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) an toàn, ổn định, đạt kết quả cao, tăng trưởng qua các tháng, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng GDP cả nước, cũng như góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.