(TBTCO) - Chương trình thiện nguyện Tết An Bình 2023 - “Hành trình gieo mầm hạnh phúc” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) sẽ chính thức khởi hành vào ngày 7/1/2023 tới đây. Đây là năm thứ 14 Tết An Bình được triển khai thực hiện.