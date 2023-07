(TBTCO) - Chăn nuôi lợn sau nhiều năm có giá bán thấp, hiện đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Vì vậy, ngành Nông nghiệp cần có giải pháp để vẫn giữ được nhịp tăng trưởng chăn nuôi, giữ được giá bán nhưng phải giữ được chỉ số giá tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì hội nghị. Ảnh: NNK

Ngày 27/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn trong tình hình mới.

Giá lợn hơi có dấu hiệu phục hồi

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, giá thức ăn chăn nuôi bắt đầu có xu hướng giảm kéo theo giá thành chăn nuôi lợn giảm so với các tháng đầu năm 2023. Kết hợp với giá sản phẩm lợn hơi tăng kể từ tháng 5/2023 là những dấu hiệu báo hiệu sự phục hồi ngành chăn nuôi lợn trong thời gian tới.

Cơ cấu nguồn cung thịt lợn năm 2022 cho thấy, doanh nghiệp nội chỉ chiếm 19%, hộ chăn nuôi chiếm 38%, doanh nghiệp nước ngoài chiếm 43% (theo báo cáo của Chứng khoán Vietcombank -VCBS). Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước (Dabaco, Masan, Tân Long, Thiên Thuận Trường, Mavin...) và các công ty nước ngoài (CP, Japfa Comfeed, New Hope, CJ, Emivest, Cargill...) đang xây dựng và từng bước hình thành hệ thống trang trại liên kết chuỗi. Đây chính là bước chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi để từng bước hiện đại hóa ngành chăn nuôi.

Giá lợn hơi xuất chuồng tháng 1/2023 và tháng 2/2023 dao động trung bình 51.000 - 52.000 đồng/kg và sang tháng 3 giảm xuống trung bình còn 49.000 đồng/kg, giá tăng trở lại vào cuối tháng 4, sang tháng 5 giá trung bình 55.300 đồng/kg.

Giá lợn hơi tiếp tục tăng trong tháng 6/2023, dao động trong khoảng 58.000 - 63.000 đồng/kg, tăng từ 1.000 - 4.000 đồng/kg so với tháng 5/2023 tùy khu vực. Như vậy, đến cuối tháng 6/2023, giá lợn hơi trên cả nước tăng khoảng 12% so với tháng đầu năm 2023 và tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 7/2023 giá lợn hơi tại các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng, có tỉnh đạt ngưỡng 68.000 đồng/kg. Giá trung bình đến nay dao động 63.000 – 66.000 đồng/kg ở miền Bắc, 60.000 – 62.000 đồng/kg ở miền Trung và 60.000 đồng/kg ở miền Nam. Đây là mức giá tốt nhất từ đầu năm đến nay.

Ngành chăn nuôi lợn có nhiều thuận lợi trong thời gian tới. Ảnh: TL

Sẽ không tăng đột phá

Ông Phạm Kim Đăng cho biết thêm, ngành chăn nuôi lợn Việt Nam có một thị trường nội địa rộng lớn gần 100 triệu dân với khách du lịch quốc tế ngày càng tăng sau khi các hoạt động du lịch, hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức lại. Hơn nữa, thịt lợn là loại thực phẩm được yêu thích và là một trong những loại thực phẩm chính sử dụng hàng ngày của người Việt Nam. Đây là những thuận lợi cho phát triển ngành chăn nuôi lợn trong thời gian tới.

Nhận định về giá lợn hơi thời gian tới, ông Phạm Kim Đăng cho rằng, giá lợn hơi có thể tăng nhưng sẽ không tăng đột phá.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nhận định ngành chăn nuôi sau thời gian dài đứng ở mức giá thấp, thậm chí thấp hơn giá thành thì hiện giá thịt lợn đã có chuyển biến tích cực. Giá lợn hơi nói riêng và giá thực phẩm có xu hướng tăng. Do đó, cần bàn các giải pháp, giống, thức ăn, phương thức nuôi, giải quyết giết mổ, sơ chế, chế biến ra sao để chúng ta vẫn giữ được nhịp tăng trưởng chăn nuôi, giữ được giá bán nhưng phải giữ được chỉ số giá tiêu dùng.

Đồng thời, ngành chăn nuôi lợn cần thay đổi tư duy. Cụ thể, ngành này không chỉ hướng tới thị trường trong nước mà cần hướng đến xuất khẩu, cần đẩy mạnh chế biến và chế biến sâu... "Đây là giải pháp căn cốt nhất để nâng cao sức tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh cho toàn ngành" - ông Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhằm thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi bền vững, tăng trưởng xuất khẩu thịt lợn, cần tăng cường chuyển đổi số, đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản trị chăn nuôi lợn nói riêng và ngành chăn nuôi nói chung.../.