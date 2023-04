Giá lúa gạo trong nước biến động trái chiều, gạo xuất khẩu tiếp xu hướng tăng

Giá lúa gạo hôm nay 17/4:

(TBTCO) - Giá lúa gạo hôm nay 17/4 tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều tại các địa phương. Nhu cầu nhập khẩu cao từ các nước giúp thị trường lúa gạo sôi động, giá gạo xuất khẩu vẫn tiếp xu hướng tăng.

Gạo xuất khẩu tiếp tục tăng giá trong tuần qua. Ảnh: TL

Tăng 200 đồng/kg đối với lúa Lúa Đài thơm 8

Theo khảo sát tại An Giang, giá lúa hôm nay (17/4) tăng 200 đồng/kg đối với lúa Lúa Đài thơm 8 lên trong khoảng 6.800 - 7.000 đồng/kg.

Các giống lúa khác đi ngang trên diện rộng. Cụ thể, lúa IR 50404 được thu mua với giá trong khoảng 6.300 - 6.400 đồng/kg. Giá lúa OM 5451 vào khoảng 6.400 - 6.500 đồng/kg. Lúa OM 18 được duy trì giá trong khoảng 6.400 - 6.500 đồng/kg. Lúa Nàng Hoa 9 có giá 6.600 - 6.800 đồng/kg. Giá lúa Nhật ổn định trong khoảng 7.800 - 8.000 đồng/kg. Lúa Nàng Nhen (khô) có giá ổn định ở mức 13.000 đồng/kg. Riêng lúa IR 50404 (khô) ghi nhận đã ngừng khảo sát trong nhiều ngày liên tiếp.

Cùng thời điểm khảo sát, mặt hàng nếp giảm 100 đồng/kg. Trong đó, nếp AG (tươi) có giá trong khoảng 5.800 - 6.100 đồng/kg sau khi giảm 100 đồng/kg. Bên cạnh đó, nếp Long An (tươi) có giá trong khoảng 6.500 - 6.700 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Giá nếp ruột trong khoảng 15.000 - 16.000 đồng/kg. Nếp AG (khô) tiếp tục tạm ngừng khảo sát.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu duy trì ổn định ở mức 9.300 đồng/kg; giá gạo thành phẩm dao động quanh 10.450 - 10.500 đồng/kg.

Tại chợ An Giang, giá gạo không ghi nhận biến động mới. Trong đó, giá gạo thường trong khoảng 11.500 - 12.500 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng duy trì ở mức 14.500 đồng/kg. Gạo Sóc thường có giá 15.000 đồng/kg. Giá gạo thơm Jasmine trong khoảng 14.000 - 15.000 đồng/kg. Giá gạo Nàng Hoa tiếp tục ở mức 18.500 đồng/kg. Giá gạo Sóc Thái duy trì ở mức 18.000 đồng/kg. Giá gạo thơm thái hạt dài được bán với giá trong khoảng 18.000 - 19.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài có giá 19.000 đồng/kg. Giá gạo thơm Đài Loan ở mức 20.000 đồng/kg. Giá gạo Nàng Nhen và gạo Nhật có cùng mức 22.000 đồng/kg. Cùng lúc, cám được bán với giá 8.000 đồng/kg.

Gạo tăng cả giá và lượng trên thị trường thế giới

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2023 đạt 1,79 triệu tấn với 952 triệu USD, tăng 19,3% về khối lượng và tăng 30,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022 do giá gạo tăng 9,2%, bình quân 532 USD/tấn.

Trong quý I/2023, giá gạo xuất khẩu tăng cao là nhờ tỷ trọng các loại gạo phẩm cấp cao (gạo thơm, gạo nếp, gạo đặc sản…) có giá bán cao đã tăng mạnh. Hiện tỷ trọng gạo phẩm cấp cao đã chiếm 50% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, với giá bán dao động từ 600 - 1.000 USD/tấn.

Tuần qua, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 465 - 470 USD/tấn, tăng so với mức 460 USD/tấn một tuần trước. Không chỉ Việt Nam, các nhà xuất khẩu gạo hàng đầu đã ghi nhận giá tăng trong tuần qua do lượng đơn đặt hàng tăng.

Giá gạo đồ 5% tấm của nước xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ được chào bán ở mức từ 385 - 392 USD/tấn trong tuần qua, tăng so với mức từ 383 - 389 USD/tấn trước đó do đồng rupee tăng giá. Còn giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã tăng lên 485 - 490 USD/tấn so với mức 480 - 482 USD/tấn trong tuần trước.

Bangladesh - nước đang tích cực mua gạo từ nông dân trong nước để đảm bảo mức giá hỗ trợ, đang xây dựng kho dự trữ cho các chương trình phúc lợi của nhà nước và đáp ứng nhu cầu khẩn cấp, sẽ tăng mức giá thu mua từ 40 taka/kg (0,38 USD/kg) trong một năm trước lên 44 taka/kg (0,41 USD/kg). Được biết, Chính phủ nước này sẽ mua 1,2 triệu tấn gạo từ nông dân địa phương bắt đầu từ ngày 7/5 đến 31/8.