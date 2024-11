Giả mạo bán vé máy bay Tết Ất Tỵ 2025 để chiếm đoạt tài sản

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh về việc thông báo thủ đoạn giả danh các đoàn thanh tra, kiểm tra.