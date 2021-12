(TBTCO) - Tuần lễ Nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại Siêu thị Big C - Thăng Long đã chính thức khai mạc và diễn ra liên tục từ ngày 2/12/2021 đến hết ngày 5/12/2021, tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội.