Giá vàng hôm nay (13/12): Vàng trong nước đắt hơn thế giới trên 15 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Chiều 12/12, Cục Thuế Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý III/2023 do cục thuế quản lý trên Hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) của ngành Thuế. Kết quả đã tìm ra 15 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng hóa đơn may mắn.