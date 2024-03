(TBTCO) - Sau phiên họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (ngày 20/3), giá vàng thế giới bật tăng tới 28,795 USD/ounce. Trong nước, dù các doanh nghiệp chưa điều chỉnh tăng theo, nhưng giá vẫn đắt hơn thế giới 13,833 triệu đồng/lượng.

Nguồn: Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 06:59 (21/03/2024).

Thị trường thế giới

Giá vàng tăng phi mã khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp tháng 3/2024, đồng thời cho biết khả năng sẽ giảm lãi suất 3/4 điểm phần trăm vào cuối năm 2024.

Chỉ số US Dollar Index giảm sau quyết định của Fed đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng với người mua ở nước ngoài, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm cũng giảm làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Tại thời điểm 5h00 hôm nay (giờ Việt Nam), theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.186,370 USD/ounce, tăng hơn cùng thời điểm sáng qua 28,795 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 64,567 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 13,833 riệu đồng/lượng.

Các kim loại quý khác cũng chứng kiến ​​sự củng cố trong tuần này. Giá bạch kim tương lai giảm 0,5% xuống 893,50 USD/ounce, trong khi giá bạc tương lai ổn định ở mức 25,148 USD/ounce.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 6h30, trên sàn giao dịch của một số công ty, giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm đồng loạt từ 100 - 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 10 - 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán. Doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh giá mua vào.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn được các doanh nghiệp neo ở mốc trên 2 triệu đồng/lượng.

Giá cụ thể như sau:

Vàng SJC tại Hà Nội niêm yết ở mốc 79,4 - 81,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.

Tương tự tại, Tập đoàn DOJI vàng 999,9 được doanh nghiệp niêm yết ở mốc 79,3 - 81,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 10 nghìn đồng/lượng ở chiều bán bán.

Tại PNJ, vàng SJC giữ nguyên của giá ngày hôm nay, với mốc 79,5 - 81,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vietinbank Gold cũng niêm yết vàng SJC tại mốc 79,4 - 81,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100 00 đồng/lượng chiều mua và bán.

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC được niêm yết ở mốc 79 - 81,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, vàng JSC được niêm yết ở mức 79,4 - 80,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mốc giá phiên trước, với mốc 81,4 - 81,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Dự báo

Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong tại New York, vàng đã sẵn sàng để chinh phục các mức cao nhất mọi thời đại mới khi rủi ro từ Fed không còn. Bên cạnh đó, vàng cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị, cùng với hoạt động bổ sung vàng của ngân hàng trung ương.

Chiến lược gia hàng hóa David Wilson của BNP Paribas cũng cho biết, nhu cầu của các nhà bán lẻ và nhà đầu tư tại Trung Quốc vào vàng cũng đang tăng lên và đó là là động lực mạnh mẽ với kim loại quý này./.