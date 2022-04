Giá vàng hôm nay 2/4: Vàng cuối tuần giảm

(TBTCO) - Các trường mầm non và giáo viên mầm non tuy đã được tiếp cận những chính sách hỗ trợ thời gian qua, nhưng với tính chất khá đặc thù và là đối tượng phải ngừng hoạt động lâu nhất do dịch Covid-19, nên việc tiếp tục tăng liều lượng các gói hỗ trợ tín dụng cho nhóm đối tượng này là khá cấp thiết. Trong đó, một số gói chính sách hỗ trợ tín dụng sắp hết thời hạn, nếu được kéo dài thêm cũng là một giải pháp giải tỏa một phần khó khăn cho trường mầm non và giáo viên.