Giá vàng hôm nay (25/10): Trong nước tiếp tục mất thêm 350 nghìn đồng/lượng

(TBTCO) - Mở đầu phiên giao dịch sáng nay (25/10), giá vàng thế giới tiếp đà giảm. Cùng đà với giá vàng thế giới, các thương hiệu trong nước cũng đồng loạt giảm theo, với mức từ 100 đến 350 nghìn đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Nguồn: Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 06:20 (25/10/2023).

Thị trường thế giới:

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay giá vàng tiếp tục giảm nhẹ, chấm dứt mức tăng ấn tượng chạm ngưỡng gần 2.000 USD/ounce vào phiên tuần trước.

Ghi nhận tại thời điểm 5h00 (giờ Việt Nam), theo Kitco giá vàng giao ngay ở mức 1.971.655 USD/ounce – giảm 1,555 USD/ounce so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 57,706 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 12,194 triệu đồng/lượng.

Thị trường trong nước

Cùng đà với giá thế giới, giá vàng trong nước tại thời điểm khảo sát lúc 6h30 vàng SJC của các thương hiệu cũng đồng loạt giảm. Trong đó, mức giảm cao nhất thuộc thương hiệu Mi Hồng, với 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào so với hôm qua.

Mức giảm thấp nhất thuộc về vàng SJC của Tập đoàn DOJI và Vietinbank Gold với mức 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Các thương hiệu khác đồng loạt giảm khoảng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Cụ thể: Vàng JSC tại Hà Nội niêm yết ở mức 69,9 – 70,62 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm đồng loạt 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 69,85 – 70,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100 nghìn đồng/lượng và 150 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Vàng thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 69,09 – 70,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) giảm đồng loạt 150 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng của Vietinbank Gold niêm yết ở mức 69,9 – 70,62 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên trước.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 69,90 – 70,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 230 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng SJC ở mức 69,80 – 70,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 69,90 – 70,72 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào những giảm 230 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Dự báo

Theo David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhu cầu trú ẩn an toàn có thể sẽ là lí do tiếp tục đẩy giá vàng lên mức cao hơn sau một thời gian có dấu hiệu giảm nhẹ. Ngoài ra ông còn cho biết, nếu dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến sẽ làm gia tăng mối lo ngại về lãi suất tăng, từ đó nhu cầu trú ẩn an toàn cũng sẽ tăng theo. .

Dựa theo khảo sát vàng mới nhất của Kitco News, vàng đã đạt mức cao nhất trong vòng 3,5 tháng. Điều này khiến các nhà phân tích kỳ vọng sẽ có một đợt giảm sau đợt tăng đột biến đã diễn ra liên tục trong 2 tuần này.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao của Forex.com cũng đưa ra dự báo rằng khả năng vàng sẽ giảm, điều này xuất phát bởi vàng đã có thời gian 2 tuần liên tiếp tăng quá nhanh, do vậy việc có một đợt giảm, chốt lời trong tuần này là có khả năng.

Đồng quan điểm với ông James, Marc Chandler, giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex cũng hi vọng kim loại quý hiếm này sẽ giảm. Theo ông, mức 2.000 USD/ounce là mức quan trọng về mặt tâm lý và đối với giới giao dịch theo đà ngắn hạn, khả năng vàng sẽ giảm nhẹ trước khi quay đầu tăng trở lại./.