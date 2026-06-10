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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Thu Hương

Thu Hương

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06:58 | 10/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt giữ giá, phổ biến ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh mức 4.254 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các loại phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7,9 triệu đồng/lượng.

So với cách đây một tháng, kim loại quý đã giảm khoảng 425 USD/ounce, tương ứng mức giảm hơn 9%, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu trên thị trường.

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi
Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 dự kiến được công bố vào ngày 11/6, tiếp theo là Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 12/6. Đây được xem là những chỉ báo lạm phát quan trọng cuối cùng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong hai ngày 16 - 17/6.

Khi các quan chức Fed bước vào giai đoạn hạn chế phát biểu trước cuộc họp, diễn biến của các số liệu lạm phát sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình kỳ vọng của thị trường. Nếu CPI tiếp tục duy trì ở mức cao hơn dự báo, giá vàng có thể chịu thêm áp lực giảm. Ngược lại, lạm phát hạ nhiệt sẽ củng cố kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý.

Chính sách lãi suất vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất tới diễn biến của vàng. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường gần như đồng thuận với khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6 khi xác suất được dự báo ở mức khoảng 96%.

Bên cạnh đó, một số tổ chức tài chính đã nâng đánh giá về khả năng Fed tăng lãi suất trở lại vào cuối năm. Kịch bản này, nếu xảy ra, có thể tiếp tục gây sức ép lên vàng do đây là tài sản không mang lại lợi suất.

Ở chiều hỗ trợ, những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông vẫn duy trì nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn. Việc các nỗ lực ngoại giao chưa đạt được bước tiến đáng kể khiến yếu tố địa chính trị tiếp tục là điểm tựa đối với giá vàng trong dài hạn. Các chuyên gia cho rằng bất kỳ diễn biến leo thang nào làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng hoặc mở rộng phạm vi xung đột đều có thể kích hoạt làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn và hỗ trợ giá kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 9/6, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp lớn giữ nguyên so với phiên trước. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt duy trì giá niêm yết, phổ biến ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng không điều chỉnh giá mua - bán. Giá vàng nhẫn tiếp tục được niêm yết quanh mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tăng 200.000 đồng/lượng, đưa giá lên ngưỡng 139 - 144 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 10/06/2026 07:00

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