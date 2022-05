(TBTCO) - Giá vàng hôm nay 18/5 sau một phiên hồi phục đã quay đầu suy giảm do những tuyên bố mới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.814 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng sau một phiên hồi phục đã quay đầu suy giảm do những tuyên bố mới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chủ tịch Jerome Powell đối đầu quyết liệt với lạm phát, nói cơ quan này khẳng định sẽ quyết đoán hơn nếu lạm phát không giảm.

Fed ước tính sẽ đạt được mức lãi suất bình thường vào khoảng quý 4 năm nay. Ông Powell thậm chí còn lưu ý, Fed có thể vượt ra ngoài mức thường được coi là tỷ lệ trung lập.

Sức cầu bắt đáy vàng tăng lên và là lực đỡ cho mặt hàng kim loại quý trong ngắn hạn. Giới đầu tư hiện theo dõi tín hiệu từ các quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Jerome Powell, đặc biệt là vấn đề thời điểm và tốc độ tăng lãi suất cũng như triển vọng của nền kinh tế Mỹ, liệu có rơi vào một cuộc suy thoái hay không. Thông tin mới nhất cho thấy, nền kinh tế khu vực sử dụng đồng euro tăng 0,3% trong quý I và tăng 5,1% so với cùng kỳ. Các con số này tích cực hơn so với dự báo. Đây cũng là yếu tố kéo đồng euro nhích lên so với USD. Vàng được đánh giá có được sự hỗ trợ mạnh từ ngưỡng tâm lý 1.800 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay ngày 18/5: Vàng thế giới quay đầu giảm giá

Trước giờ mở cửa phiên sáng nay, giá vàng trong nước bật tăng sau phiên giảm mạnh. Giá vàng SJC tại thị trường TP. Hồ Chí Minh là 68,25-69,25 triệu đồng/lượng, bằng với giá cùng thời điểm phiên trước

Trong khi đó, giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội tăng nhẹ 50 nghìn đồng mua vào và 200 nghìn đồng bán ra lên 68,25-69,10 triệu đồng/lượng. Với điều chỉnh này, vàng Doji đã lấy lại mốc 69 triệu đồng.

Cùng chiều, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 80 nghìn đồng mua vào và 130 nghìn đồng bán ra, lên 54,04 - 54,79 triệu đồng/lượng.

Cũng tăng khá, giá vàng 9999 thương hiệu NPQ của Phú Quý thêm 150 nghìn đồng mua vào và 100 nghìn đồng bán ra, lên 54,05 - 54,75 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…/.