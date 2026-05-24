Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.510 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Trong tuần qua, thị trường vàng quốc tế biến động mạnh khi nhu cầu trú ẩn an toàn trước các rủi ro địa chính trị liên tục đan xen với áp lực từ đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên và lo ngại Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian dài hơn do áp lực lạm phát.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, giá vàng đã đánh mất vùng hỗ trợ 4.500 USD/ounce nhưng phần lớn thời gian vẫn dao động tích lũy quanh khu vực này. Ông cho rằng để xác nhận xu hướng tăng trở lại, vàng cần vượt vùng 4.600 USD/ounce. Trong bối cảnh đó, rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu và có thể kéo dài về vùng đường trung bình động 200 ngày.

Cùng quan điểm thận trọng, ông Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho biết chưa muốn tham gia thị trường vàng trong bối cảnh thanh khoản thấp, rủi ro liên quan đến Iran cùng kỳ nghỉ cuối tuần dài tại Mỹ. Theo ông, thị trường hiện chủ yếu ở trạng thái chờ đợi.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý của giới phân tích Phố Wall vẫn nghiêng về xu hướng giảm giá. Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ có 2 người, tương đương 15%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 8 chuyên gia, chiếm 62%, cho rằng giá sẽ giảm và 3 người còn lại nhận định thị trường đi ngang.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý lạc quan hơn. Khảo sát trực tuyến của Kitco với 32 nhà đầu tư tham gia cho thấy 56% kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi 22% dự báo giảm và 22% cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 23/5, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch lùi về quanh mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Các doanh nghiệp như Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.