Giá vàng lặng sóng, cơ hội kiếm lãi ngắn hạn đang lùi xa

(TBTCO) - Những ngày qua, giá vàng quốc tế đã hạ nhiệt, đồng thời khả năng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có thể đưa ra các giải pháp quản lý thị trường vàng cũng là yếu tố khiến dòng tiền đầu cơ đang chùn bước với vàng. Diễn biến giá vàng trong nước những ngày gần đây đã lặng sóng và cơ hội tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn trên thị trường vàng cũng đang khép lại.

Sự giảm nhiệt của giá vàng thế giới một phần là nguyên nhân khiến cho giá vàng trong nước cũng lặng sóng theo. Ảnh: TL

Giá vàng thế giới thoái trào

Diễn biến giá vàng cả thế giới đã biến chuyển hoàn toàn so với những ngày nổi sóng hồi cuối năm 2023. Giá vàng sáng ngày 9/1 theo giờ Việt Nam giao dịch ở mức khoảng 2.031 USD/ounce, giảm khá sâu so với điểm lập đỉnh trên 2.100 điểm hồi tháng 12/2023.

Trên thị trường tiền tệ quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng Đô la Mỹ sau khi giảm xuống đáy hơn 100 điểm hồi cuối tháng 12/2023, đến nay đã phục hồi tăng lên mức hơn 102 điểm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho giá vàng tính theo đồng USD trở nên rẻ hơn so với trước.

Một trong những yếu tố mới xuất hiện đầu tháng 1/2024 là các số liệu kinh tế Mỹ vừa được công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn giữ nhịp tăng trưởng tốt. Báo cáo việc làm tháng 12/2023 ghi nhận các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 216.000 việc làm mới, tăng đáng kể so với con số 173.000 việc làm mới của tháng 11. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tháng 12 giữ ở mức thấp chỉ 3,7%.

Với các diễn biến này, các dự báo mới hơn về động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cũng có sự điều chỉnh khác so với thời kỳ cuối tháng 12/2023. Số liệu cập nhất mới nhất về đo lường từ FedWatch (công cụ dự báo động thái của FED) cho thấy, khả năng FED sẽ giảm lãi suất xuống mức 5 - 5,25% vào kỳ họp tháng 3/2024 giảm xuống chỉ còn dưới 60%. Trong khi đó, tại thời điểm cuối tháng 12/2023, có lúc tỷ lệ dự báo này có lúc đạt tới 80%.

Hết cơ hội "lướt sóng" vàng

Trong bối cảnh giá vàng thế giới đi vào giai đoạn hạ nhiệt đáng kể, thì bầu không khí tại thị trường vàng trong nước lại diễn ra trong một bối cảnh khác, thị trường vàng tỏ ra khá nguội lạnh và rất ít biến động. Tại thời điểm sáng ngày 9/1, giá vàng miếng SJC 9999 được niêm yết ở mức 71 triệu đồng/lượng mua vào và 74 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC 9999 niêm yết ở mức 61,9 triệu đồng/lượng mua vào và 62,95 triệu đồng/lượng bán ra.

Trước đó, trong suốt giai đoạn tuần đầu của tháng 1/2023, giá vàng miếng SJC 9999 cũng giữ ở mức khá ổn định ở mức bán ra khoảng 75 triệu đồng/lượng, còn vàng vàng nhẫn SJC 9999 quanh mốc khoảng 63 triệu đồng/lượng. Cả 2 loại vàng này đều biến động rất ít trong tuần đầu tiên của tháng 1.

Sự giảm nhiệt của giá vàng thế giới một phần là nguyên nhân khiến cho giá vàng trong nước cũng lặng sóng theo. Ngoài ra, các động thái thời gian qua của NHNN cũng đã có những tác động khiến cho làn sóng đầu cơ vàng bị chững lại và thực chất việc tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn từ vàng hiện cũng rất khó khăn.

Sau đợt “dậy sóng” của giá vàng hồi cuối tháng 12/2023, NHNN cho biết, nguyên nhân khiến giá vàng miếng SJC trong nước tăng mạnh trong thời điểm đó chủ yếu do yếu tố tâm lý trước đà tăng liên tục của giá vàng quốc tế. Do vậy, trong những ngày giá vàng quốc tế biến động tăng mạnh, giá vàng miếng SJC trong nước thường tăng với tốc độ nhanh hơn. NHNN cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng. Trong tháng 1/2024, NHNN sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định 24/2012/NĐ-CP, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường.

Vừa qua tại cuộc họp báo đầu năm 2024, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN cho biết, mục tiêu của Nghị định 24 là chống vàng hóa nền kinh tế, không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Tuy vậy, việc sửa Nghị định 24 là cần thiết, vì nghị định này đã ra đời cách đây hơn 11 năm, có vai trò lịch sử nhất định song điều kiện kinh tế xã hội cũng đã thay đổi.

Diễn biến ngoài thị trường cho thấy, hiện tại vàng miếng dù đã giảm giá, nhưng vẫn có giá niêm yết cao hơn khá nhiều so với vàng nhẫn cùng tuổi vàng. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là chênh lệch giá mua vào/bán ra của vàng miếng được các công ty kinh doanh vàng niêm yết dãn ra rất rộng. Cụ thể, giá mua vào/bán ra của vàng nhẫn SJC 9999 chênh lệch khoảng hơn 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào/bán ra của vàng miếng SJC 9999 lên tới 3 triệu đồng/lượng. Với khoảng chênh lệch mua vào/bán ra khá lớn, cùng với biến động giá vàng rất ít, việc mua bán vàng miếng rất khó có thể lợi nhuận trong ngắn hạn.