Giá vàng ngày 24/12: Vàng thế giới tiếp tục tăng

(TBTCO) - Đầu giờ sáng 22/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.789,6 USD/ounce, giảm 1,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.789,8 USD/ounce, tăng 0,2 USD/ounce so với đêm qua.