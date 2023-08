Giá xăng dầu tiếp tục tăng, xăng RON95-III gần chạm mốc 24.000 đồng/lít

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố khiến giá xăng dầu từ ngày 01/8 đến 10/8 có biến động tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 01/8/2023 và kỳ điều hành ngày 11/8/2023 là 99,636 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,053USD/thùng, tương đương giảm 0,05% so với kỳ trước); 105,256 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,083USD/thùng, tương đương giảm 0,08% so với kỳ trước); 113,864 USD/thùng dầu hỏa (tăng 7,839 USD/thùng, tương đương tăng 7,39% so với kỳ trước); 117,087USD/thùng dầu diesel (tăng 8,371 USD/thùng, tương đương tăng 7,70% so với kỳ trước); 548,366 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 47,114USD/tấn, tương đương tăng 9,40% so với kỳ trước).