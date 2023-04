Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít

(TBTCO) - Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá cả xăng và dầu kể từ 15h ngày 11/4/2023. Trong đó, giá xăng tăng 1.120 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 24.245 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5RON92 được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh có giá bán không cao hơn 23.173 đồng/lít (tăng 1.091 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.072 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 24.245 đồng/lít (tăng 1.120 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá xăng tăng hơn 1.100 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Đồng thời với giá xăng, các loại dầu cũng tăng. Dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 20.149 đồng/lít (tăng 719 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 19.739 đồng/lít (tăng 702 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.194 đồng/kg (tăng 765 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 150 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 0 đồng/kg (kỳ trước 300 đồng/kg).