Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động từ thiện

Theo thông tin từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố, nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-dương lịch 2022, trong nhiều ngày qua, các hoạt động từ thiện xã hội đã liên tục được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các nhà chùa… tổ chức ở khắp nơi trong cả nước.

Chăm sóc thiếu nhi - một trong các hoạt động vì cộng đồng của Phật giáo Việt Nam.

Cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương

Thực hiện tốt vai trò kết nối các tổ chức, đoàn thể xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước, từ khi thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng khẳng định vị thế của mình trên mọi mặt trận, đóng góp cho sự phát triển ổn định và bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Đi xa hơn nữa những giá trị thiết thực của tôn giáo, giá trị nhân sinh cao cả mà Phật giáo mang lại cho con người là sự hướng đến những giá trị Chân, Thiện, Mỹ cao đẹp.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 5/2022, đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn và hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tuyến đường giao thông nông thôn lần này được khởi công xây dựng tại ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, với chiều dài 420m, ngang 2m, tổng kinh phí xây dựng là 120 triệu đồng.

Để chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh đã phát động chương trình quỹ an sinh - xã hội để chăm lo cho đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Tuyến đường giao thông nông thôn này sau khi hoàn thành sẽ giúp cho việc đi lại, giao thương hàng hóa được dễ dàng, các em học sinh tới trường thuận tiện hơn.

Thay mặt chính quyền và người dân nơi đây, đại diện chính quyền địa phương cảm ơn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã hỗ trợ địa phương. Hàng năm, với sự giúp đỡ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, huyện Cầu Kè đã có nhiều tuyến đường và cầu nông thôn được xây dựng, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương.

Nhân dịp này, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng gửi 300 phần quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi phần quà gồm: gạo, mì cùng nhu yếu phẩm và tiền mặt. Ngay tại ngày khởi công, đoàn Ban Trị sự đã cùng chính quyền huyện Cầu Kè khảo sát và hỗ trợ 10 gia đình gặp khó khăn về nhà ở, mỗi hộ 40 triệu đồng. Phần lớn các hộ gia đình này đều thuộc diện hộ nghèo của huyện, không có công việc ổn định, hằng ngày đều lo ăn từng bữa, ước mơ có một căn nhà khang trang che mưa trú nắng càng thêm khó khăn.

Còn tại tỉnh An Giang, Hội Phước Thiện thuộc chùa Bảo Quang - chùa Chưởng Đức (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng cầu và trao tặng nhà tình thương tại tỉnh An Giang. Tham gia lễ, có Đại đức Thích Thiện Tài, trụ trì chùa Bảo Quang; Đại đức Thích Phước Hiền, trụ trì chùa Chưởng Đức (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) cùng đại diện lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương. Cây cầu được xây dựng có tên Phước Thiện, tại ấp An Hưng, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Gạo, với chiều dài 40m, chiều ngang 3m, chịu trọng tải 5 tấn với tổng kinh phí xây dựng là 477 triệu đồng; trong đó, Hội Phước Thiện hỗ trợ 250 triệu đồng.

Vì hạnh phúc, an lạc của nhân loại

Để tạo điều kiện và động viên tinh thần, khuyến khích các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên trong học tập, chùa Bửu Long (xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, vừa phối hợp các đoàn thể trao 40 phần quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại Trường trung học cơ sở Mỹ Thành Nam (xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy), chùa Bửu Long đã phối hợp Hội Khuyến học huyện Cai Lậy tổ chức trao 20 phần quà tặng các em học sinh nghèo hiếu học, trong đó có 10 phần quà dành cho học sinh Trường tiểu học Mỹ Thành Bắc (xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy).

Mỗi phần quà trị giá 450.000 đồng (bao gồm: gạo, mì, tập học sinh, ngũ cốc dinh dưỡng và tiền mặt). Tại trụ sở UBND xã Mỹ Hạnh Đông, chùa Bửu Long phối hợp Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Cai Lậy trao 20 phần quà tặng học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Mỹ Hạnh Đông có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 450.000 đồng (gạo, mì, tập học sinh, ngũ cốc dinh dưỡng và tiền mặt). Được biết, kinh phí chương trình khuyến học, san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19 năm 2022 này do sư cô Thích Nữ Huệ Liên (Ni chúng chùa Bửu Long) vận động Phật tử chùa Bửu Long và các nhà hảo tâm đóng góp…

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong nhiều năm qua là luôn vận động ngày càng nhiều tăng, ni, phật tử, các nhà hảo tâm, người dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp, ủng hộ cả vật chất, tinh thần vào các phong trào xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, hướng về cội nguồn. Đó cũng chính là tinh thần được Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh trong Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, đó là: Theo lời dạy của đức Phật, trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn của cả đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội.

Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ hành động vì hạnh phúc, an lạc của nhân loại. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật; đồng thời siêng năng thực hành giáo lý từ, bi, hỷ, xả để nuôi dưỡng thân tâm...