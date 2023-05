Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng để các kỳ thi diễn ra an toàn

Bà Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai với nguyên tắc chịu trách nhiệm toàn diện về công tác triển khai các kỳ thi và tuyển sinh năm 2023 trên địa bàn. Ban Chỉ đạo thành phố sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai ở các địa phương. Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh; an toàn vệ sinh thực phẩm; an ninh trật tự… để các kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định.