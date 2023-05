(TBTCO) - Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, Hà Nội triển khai 691 cuộc thanh tra, đã kết luận 420 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 50,593 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 104 tập thể và 172 cá nhân...

Đó là một trong những kết quả nổi bật sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2021 - 2025” của Thành ủy Hà Nội.

Ngày 17/3/2021, Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2021-2025”.

Trong quá trình thực hiện chương trình, Hà Nội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 3.208 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 81.448 lượt người tham gia; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng với 1.154 trường hợp.

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng cũng đạt những kết quả nổi bật. Trong đó, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 3.542 tổ chức Đảng, 992 đảng viên; giám sát đối với 2.212 tổ chức Đảng, 1.098 đảng viên.

Thành phố triển khai 691 cuộc thanh tra; đã kết luận 420 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 50,593 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 104 tập thể và 172 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 5 vụ án, 133 vụ việc có dấu hiệu phạm tội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, cơ quan điều tra Công an thành phố đã thụ lý 101 vụ/190 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thụ lý 61 vụ/139 bị can; Tòa án Nhân dân thành phố thụ lý 84 vụ/267 bị cáo… Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo xử lý 47 vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Toàn thành phố đã tiết kiệm, tiết giảm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước là hơn14.085,7 tỷ đồng. Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tiết kiệm được 2.253,2 tỷ đồng; trong công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tiết kiệm được trên 1.159,7 tỷ đồng…

Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy cho biết, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng...