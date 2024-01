Hà Nội: Phạt tiền hơn 597 tỷ đồng vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(TBTCO) - Năm 2023, các lực lượng chức năng Công an thành phố, Thanh tra Sở Giao thông vận tải của TP. Hà Nội đã tiến hành lập biên bản xử phạt 292.201 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền 597,297 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng đại biểu lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Đó là thông tin tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức ngày 9/1.

Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trong năm 2023, trên địa bàn thành phố, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Cụ thể đã xảy ra: 1.248 vụ, làm 710 người chết, 823 người bị thương. So sánh với 2022, số vụ tai nạn giảm 144 vụ (10,3%), giảm 39 người chết (5,2%), giảm 43 người bị thương (5,0%).

Về công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông, các lực lượng Công an thành phố, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tiến hành lập biên bản xử phạt 292.201 trường hợp vi phạm, phạt tiền 597,297 tỷ đồng; tạm giữ 81.159 phương tiện, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 56.847 trường hợp; tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 22 trường hợp xe tải; tước phù hiệu xe 773 trường hợp.

UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận và xử lý 483 kiến nghị công tác tổ chức giao thông như bất cập về biển báo giao thông, sơn kẻ vạch sơn, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông; điều chỉnh tổ chức giao thông tại các cổng trường học để phù hợp với thực tế và nhu cầu của lưu lượng giao thông tại từng thời điểm.

Về công tác tổ chức giao thông trên địa bàn, lực lượng chức năng thành phố đã thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông 48 nút giao, tuyến đường; giải quyết được 15/37 điểm ùn tắc giao thông, phát sinh 11 điểm, hiện tại còn 33 điểm; xử lý dứt điểm 7 điểm "đen" tai nạn giao thông.

Đối với công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hiện Hà Nội đã và đang đẩy mạnh triển khai dự án đầu tư đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đã phê duyệt 7/7 dự án thành phần; khởi công 6/7 dự án thành phần trên của 3 tỉnh, thành phố; dự án thành phần 3 đường cao tốc - theo hình thức PPP hiện đã phê duyệt dự án và đang khẩn trương triển khai các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư).

Đồng thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt đô thị số 3.1 để hoàn thành đoạn trên cao vào quý II/2024, vận hành toàn tuyến vào năm 2027. Ngoài ra, khởi công các dự án quan trọng của thành phố (như cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai; tuyến đường nối cao tốc đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường Vành đai 3); hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đường Vành đai 2 trên cao, dưới thấp đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở; cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, khắc phục tồn tại vượt qua các khó khăn, thách thức, trong thời gian tới, UBND TP. Hà Nội kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cho thành phố trong việc tổ chức triển khai đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, trong đó Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ tổ chức thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở đối với dự án thành phần 3.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ ủng hộ thành phố trong việc tổ chức triển khai 3 nhiệm vụ lớn đang triển khai dự kiến trình trong năm 2024 (Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô, Luật Thủ đô (sửa đổi).../.