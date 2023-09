(TBTCO) - Theo TP. Hà Nội, việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023 đối với 33 dự án là cần thiết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu.

Quang cảnh kỳ họp.

Sáng 22/9, tại Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Bổ sung 4.200 tỷ đồng vào kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Theo đó, HĐND TP. Hà Nội đã quyết nghị bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 4.200 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt thu năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giao cho các nhiệm vụ, dự án.

Cụ thể, bổ sung 100 tỷ đồng nguồn vốn quyết toán dự án hoàn thành; hoàn trả ngân sách quận Long Biên đã ứng thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp thành phố 162 tỷ đồng; điều chỉnh giảm nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 121,9 tỷ đồng; điều hòa nguốn vốn chuẩn bị đầu tư giảm 534 tỷ đồng của 1 dự án để thông báo cho các dự án khác; giảm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án cấp thành phố 455, 279 tỷ đồng; tăng và điều chỉnh kế hoạch ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã 315,179 tỷ đồng của 74 dự án.

Trước đó, theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân trình bày tại kỳ họp, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố đến ngày 11/9/2023 là 22.518 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch thành phố giao đầu năm và trung ương giao; đạt 42,4% kế hoạch thành phố giao sau điều chỉnh tháng 7/2023.

Sau khi trung ương có quyết định giao bổ sung nguồn thưởng vượt thu năm 2022, HĐND thành phố giao UBND thành phố rà soát, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư công năm 2023 theo quy định pháp luật, trong đó cơ cấu Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã bố trí cho các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung trong nước sang nguồn thưởng vượt thu năm 2022.

Kết quả này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (27,1%) và so với tình hình giải ngân chung của cả nước (39,6%). Luỹ kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.415,793 tỷ đồng, đạt 33,3% kế hoạch kéo dài. Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài vẫn là thấp so với yêu cầu đặt ra.

Giải trình làm rõ hơn tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho hay, thời gian qua, UBND TP. Hà Nội đã tích cực chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhưng tiến độ thực hiện và giải ngân của nhiều dự án chưa đáp ứng yêu cầu. UBND thành phố cũng đã phân tích đánh giá, nhận diện các nguyên nhân chính có tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân thấp như: vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, về nhà, đất tái định cư, về thủ tục đầu tư... Vì vậy, việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023 là cần thiết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của TP. Hà Nội.

Theo nghị quyết, tổng số dự án phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư là 33 dự án, trong đó có 3 dự án nhóm A; 30 dự án nhóm B, C với tổng mức đầu tư dự kiến 27.532,3 tỷ đồng.

Cụ thể, phê duyệt chủ trương đầu tư với 30 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 15.085,4 tỷ đồng phân bổ cho các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; y tế, dân số và gia đình; văn hóa thông tin; lĩnh vực môi trường; thủy lợi; giao thông; hạ tầng kỹ thuật tái định cư; công trình công cộng đô thị....

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 4 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến 12.446,9 tỷ đồng, trong đó dành cho lĩnh vực giao thông có các dự án: cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ba Sao - Bái Đính đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn, huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa; Dự án nâng cấp đường tỉnh 42A từ Cống Thần đến Cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên.