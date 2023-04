Trong tháng 3/2023, lực lượng Công an Hà Nội chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn, đối tượng để xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm tàng trữ, sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm về an toàn thực phẩm, hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử và các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Lực lượng công an kiểm tra 74 vụ, xử lý 83 vụ, xử phạt hành chính 2,787 tỷ đồng. Trị giá hàng vi phạm 1,79 tỷ đồng; khởi tố 6 vụ, với 14 đối tượng...