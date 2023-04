Hà Tĩnh: 16 người trúng thưởng hóa đơn may mắn quý I/2023

(TBTCO) - Tại Chương trình bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I/2023 do Cục Thuế Hà Tĩnh tổ chức, có 2.107 hóa đơn của người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên, phần mềm “Hoá đơn may mắn" đã lựa chọn được 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích, tổng trị giá giải thưởng lên đến 30 triệu đồng.

Chiều 26/4, Cục Thuế Hà Tĩnh tổ chức lễ trao thưởng chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022 và triển khai bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I/2023. Theo Cục Thuế Hà Tĩnh, lần quay thưởng này là các hoá đơn mua bán hàng hoá, dịch vụ trong quý I/2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát chương trình, Cục Thuế Hà Tĩnh đã bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn. Ông Dương Hồng Lĩnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh trao giải nhất “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022 cho anh Đặng Công Quảng, huyện Can Lộc. Ảnh: CTV. Kết quả đã tìm ra khách hàng trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” quý I/2023 gồm: Phan Thị Hằng - MST 3002227393 trúng giải nhất, trị giá 10 triệu đồng; 3 giải nhì, trị giá 3 triệu đồng/giải thuộc về khách hàng Tâm Sơn - MST 3001451610, Trần Thị Thanh Tú - MTS 3000394744, Siêu thị BEE (BEEMART) - MST 8094607271-001. 5 giải ba, trị giá 1.500.000 đồng/giải thuộc về các khách hàng: Lê Thị Hằng - MTS 3000145459, Trần Thị Nghĩa - MST 3001054892, Đinh Thị Liên - MST 8398566450, Nguyễn Thị Hồng - MST 8170651980, Nhàn Dũng - MST 3000145931. Hội đồng giám sát tiến hành bấm nút lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý I/2023. 7 giải khuyến khích, trị giá 500.000 đồng/giải gồm: Nhà sách Bảo Trang - MST 3002032073, Phan Thị Lan Anh - MST 3000542600, Bách hóa Full House - MST 8425391636, Trần Thị Thanh Tú - MST 3000394744, Trường Mầm non Quang Lộc - MST 3000174555, Đinh Thị Ngọc Hà - MST 3001193906, Văn Ngọc Bằng - MTS 3000416349. Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, mục tiêu của Chương trình “Hoá đơn may mắn” nhằm khuyến khích người mua lấy hoá đơn khi mua hàng hoá, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế; tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hoá phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người mua. Chương trình cũng nhằm khuyến khích người bán hàng hoá cung cấp dịch vụ sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đức Việt