Hải quan Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật trong nửa đầu năm 2023

(TBTCO) - Ngày 5/7/2023, Cục Hải quan Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị.

Thu giữ hơn 665kg ma túy các loại

Báo cáo của Hải quan Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị cũng gặp khó khăn chung như nhiều đơn vị hải quan tỉnh, thành phố khác, bởi tình hình xuất nhập khẩu có dấu hiệu chững lại do nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng từ nước ngoài.

Đáng chú ý, đơn hàng xuất khẩu giảm, nên nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp giảm. Cụ thể: nguyên phụ liệu thuốc lá có kim ngạch đạt 2 triệu USD, giảm 91,2% và số thu đạt 23 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm 2022; hoá chất và sản phẩm hoá chất có kim ngạch đạt 219 triệu USD, giảm 54,1% và số thu đạt 523 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2022; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có kim ngạch đạt 519 triệu USD, giảm 44,3% và số thu đạt 1.263 tỷ đồng, giảm 42,5% so với cùng kỳ năm 2022; linh kiện, phụ tùng ôtô có kim ngạch đạt 257 triệu USD, giảm 35,9% và số thu đạt 903 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm 2022…

Bên cạnh đó, cuối năm 2022, Chính phủ đã ban hành 17 biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi để thực hiện 17 FTA trong giai đoạn 2022 - 2027, do vậy, ngay trong năm 2023, nhiều mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao bị cắt giảm thuế và tiếp tục còn giảm trong các năm tiếp theo…

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa được làm thủ tục tại Hải quan Hà Nội đạt 27,2 tỷ USD (bằng 87,8% so với cùng kỳ năm 2022). Thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt 14.178 tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán và bằng 84,58% cùng kỳ năm 2022.

Trong công tác kiểm soát chống buôn lậu, 6 tháng đầu năm, Hải quan Hà Nội cũng phát hiện 598 vụ vi phạm pháp luật hải quan với số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước 11,9 tỷ đồng, truy thu 5,8 tỷ đồng; bắt giữ 20 vụ buôn lậu, tang vật chủ yếu là hàng điện tử, cá thể động vật hoang dã, sản phẩm từ động vật. Hải quan Hà Nội đã khởi tố 5 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 9 vụ.

Với tinh thần nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều biện pháp ngăn chặn, bắt giữ, đặc biệt tại các địa bàn, điểm nóng; chủ trì, phối hợp thu thập thông tin cùng cơ quan công an triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm; phát hiện bắt giữ khối lượng rất lớn các chất ma túy trong thời gian vừa qua.

Đáng lưu ý, 6 tháng qua, Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 34 vụ vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ hơn 665kg ma túy các loại, phối hợp bắt giữ 22 đối tượng.

Theo Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Dương Phú Đông, số vụ ma túy bị phát hiện, bắt giữ cho thấy tính chất quy mô cũng như thủ đoạn của các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy thay đổi rất nhanh, manh động và ngày càng phức tạp.

Ngoài ra, các nhiệm vụ trọng tâm khác như quản lý rủi ro; kiểm tra sau thông quan; thanh tra, kiểm tra cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Trước khó khăn chung của tình hình kinh tế, các hoạt động cải cách, hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, Cục Hải quan Hà Nội tập trung triển khai kế hoạch chuyển đổi số, tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về chuyển đổi số. Kết quả, các thông tin quản lý đã được số hóa đạt trên 95%, hoàn thành mục tiêu xây dựng Hải quan điện tử với 5E (E-Declaration, E-Payment; E-C/O, E-Permit và E-Manifest): khai báo điện tử, thanh toán điện tử, xuất xứ điện tử, giấy phép điện tử, thông tin trước điện tử. Đồng thời, xây dựng đề án “Phần mềm quản lý địa điểm kiểm tra tập trung” tại Cục Hải quan Hà Nội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường ghi nhận, biểu dương thành tích mà Cục Hải quan Hà Nội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và kiểm soát phòng chống ma túy; công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhấn mạnh còn nhiều khó khăn, do đó, Cục Hải quan Hà Nội cần tập trung cao độ, bám sát tình hình, triển khai các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh đến tình hình khó khăn của doanh nghiệp hiện nay, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội quán triệt tới cán bộ công chức thực tế đó để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Đối với công tác thu ngân sách nhà nước, đơn vị cần tập trung phân tích, đánh giá tình hình thu, triển khai mọi giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2023.

Phát huy kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống ma túy, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Hải quan Hà Nội cần tiếp tục đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện các vụ vi phạm, đặc biệt, công tác chống buôn lậu triển khai tích cực hơn nữa kịp thời ngăn chặn các vụ buôn lậu, gian lận thương mại có thể xảy ra./.