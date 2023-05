(TBTCO) - Cục Hải quan Long An cho biết, 4 tháng đầu năm 2023, do hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trầm lắng, nên số thu ngân sách của đơn vị mới đạt 1.091 tỷ đồng, đạt 21,8% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Chính vì vậy, đơn vị đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách.